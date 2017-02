Activ-Cup geht nach Buxtehude: BSV-Radsportler freuen sich über gute Platzierungen

Bei der Jugend freut sich Tom Westenberger im Radsportbezirk Lüneburg über den dritten Platz, (Niedersachsen: Platz 6). Bei den Damen I belegt Finja Hildebrand im Radsportbezirk Lüneburg Platz 1 (Niedersachsen: Platz 3). Bei den Herren I ist Dennis Pauli auf Platz 3 in Lüneburg (Niedersachsen: 11. Platz), Martin Zint auf Platz 2 (Niedersachsen: 10). Bei den Herren II hat es Sascha Sandleben mit 135 Punkten und 5.082 Kilometern auf den dritten Platz (Niedersachsen: Platz 6) geschafft. Mit den sechs besten Männern belegt der BSV beim Herrencup Platz 4 (Niedersachsen Platz 10), die Damenmannschaft hat Platz 5 (Niedersachsen Platz 6) erreicht.Die vereinsinternen Wanderpokale gingen an Karsten Külper für die meisten Permanente (27 Permanente, 2.339 Kilometer), an Sascha Sandleben für die meisten RTF (24 RTF, 5.082 km) und an die Beste Dame Finja Hildebrand für 34 Punkte auf der Wertungskarte, (1.289 km).• Übrigens: Am Sonntag, 7. Mai, ab 9 Uhr am Schulzentrum Süd lädt der BSV zu seiner 20. RTF mit neuen Strecken, einer Familientour und einer Messe ein.