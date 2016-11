Alexander Nouri: "Das Jahnstadion war mein Lieblingsplatz"

Er ist ein waschechter Buxtehuder. Alexander Nouri (37), seit wenigen Wochen Chef-Trainer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, lernte beim Buxtehuder SV das Kicken. Mit Werder will er in dieser Saison den Klassenerhalt packen. Für das WOCHENBLATT nahm sich der Coach nach dem Vormittagstraining Zeit, einige Fragen zu beantworten.Alexander Nouri: Ja, aber so eine Länderspielpause ist Fluch und Segen zugleich. Viele Spieler sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Dadurch fehlen natürlich wichtige Säulen der Mannschaft. Auf der anderen Seite können wir mit einer kleineren Gruppe intensiver trainieren. Einen Test gegen den VfL Osnabrück haben wir mit 5:1 gewonnen.Auch für mich gilt: Ich wachse mit den Aufgaben. Aber ich habe richtig Lust auf den Job. Er macht einfach Spaß.In dem Moment denkt man wirklich nicht an sein persönliches Schicksal. Ich fand es nur schade, dass der Schiedsrichter nicht differenziert hat. Die Mimik und Gestik galt meinen Spielern, um sie nach vorne zu peitschen, und nicht dem Unparteiischen.Natürlich sind wir als Familie mit den Kindern häufiger bei meinen Eltern, die ja nach wie vor in Buxtehude leben. Viele enge Freundschaften bestehen jedoch nicht mehr, weil ich auch schon früh Buxtehude verlassen habe, um woanders Fußball zu spielen (Anm.d.Red.: in der C-Jugend zu Vorwärts Wacker Billstedt, danach zu Werder Bremen). Aber wenn man Buxtehude im Pass stehen hat, kann man seine Herkunft nicht verleugnen.Weil man überall darauf angesprochen wird, ob es die Stadt wirklich gibt. (lacht)Ihr Vater hat Sie die gesamte Jugend über trainiert - in verschiedenen Vereinen.Natürlich bin ich ihm dankbar. Für alles, für die Erziehung, für die Werte, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. Er hat mir die Leidenschaft für den Fußball eingeimpft. Ich bin immer froh, wenn meine Eltern im Stadion sind.Natürlich. So wie jeder andere Sohn auch kann man ja nur von der Lebenserfahrung seines Vaters profitieren.Das eher nicht. (lacht)Das ist einfach. Das gute alte Jahnstadion. Dort habe ich dermaßen viel Zeit verbracht. Fast jeden Tag nach der Schule habe ich schnell die Klamotten zu Hause abgegeben, Hausaufgaben gemacht und bin mit meinen Freunden zum Bolzen ins Stadion.