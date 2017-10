Auch 2018 Rallycross-WM-Lauf auf dem Estering

Das ist eine Supernachricht für alle Rallycrossfans aus der Region und den ACN (Automobilclub Niederelbe): Auch 2018 wird wieder ein Rennen der "FIA World Rallycross Championship" auf dem Estering vor den Toren Buxtehudes stattfinden. Am 13. und 14. Oktober ist wieder die Weltelite der Rallycrosspiloten in der Estestadt zu Gast.Für den ACN ist das eine großartige Bestätigung der Arbeit in den vergangenen Jahren: Der Estering erfüllt alle Voraussetzungen des Motorsportdachverbands FIA, um auf internationaler Ebene dabei zu sein. Der Lauf ist 2018 der vorletzte, bevor die Rallycross-Saison in Kapstadt (Südafrika) zu Ende geht.