Aufregend und unterhaltsam!

Trainieren mit den Profis: Buxtehuder Ferienschule in den Osterferien

Der Buxtehuder SV gibt Kindern auch in den Osterferien 2017 einen Grund mehr, sich auch auf die Schulferien zu freuen, denn vomlockt der BSV wieder mit der Handball-Ferienschule. Präsentiert von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, mit Unterstützung von McDonalds und DM, steht für die Kids ein aufregendes und unterhaltsames Programm an. Neben Handball-Training und Theorie wird auch sportliche Abwechslung mit Schwimmen, Trampolin oder Bowling geboten.Im Laufe der Woche hat jedes Kind die Chance das Handballdiplom abzulegen. Das Highlight der Veranstaltung: gemeinsames Training mit den Bundesliga-Spielerinnen des Buxtehuder SV. Auch wird es einen Star-Talk mit den Handballerinnen und Trainer Dirk Leun geben. Der Preis für die Handball-Ferienschule in den Osterferien beträgt 155 Euro. Angemeldet werden können Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2004 bis 2008. Mitglieder eines Sparkassen-Klubs erhalten noch einmal 10 Euro Rabatt. Im Preis enthalten sind das Training und Freizeitaktivitäten von 9 bis 17 Uhr, sowie je ein täglich warmes Mittagessen. Außerdem erhalten alle Teilnehmer ein T-Shirt, und einen Handball der Firma KEMPA. Anmeldung: