Aushängeschild ist Emily Bölk

Buxtehuder SV erhält das Jugendzertifikat der HBF

Am vergangenen Donnerstag kam die freudige Nachricht aus der Zentrale der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) in Dortmund: Der Buxtehuder SV erhält als einer von dreizehn Bundesligisten das neu eingerichtete Jugendzertifikat. Acht Erst- und fünf Zweitligisten erfüllen die Richtlinien der HBF für das Gütesiegel ohne Einschränkungen, die anderen fünfzehn Vereine haben das Jugendzertifikat nicht beantragt oder die Rahmenbedingungen sind nicht gewährleistet. "Wir sind stolz, zu den ersten Vereinen zu gehören, die das Jugendzertifikat erhalten", so BSV-Manager Peter Prior." Jetzt ist die Qualität unserer intensiven Talentförderung, die wir in Buxtehude seit vielen Jahren mit großem Aufwand betreiben, auch objektiv belegt."Aushängeschild der BSV-Nachwuchsarbeit ist Rückraumspielerin Emily Bölk (18), die aktuell mit der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der EM in Schweden erfolgreich spielt. Insgesamt acht Spielerinnen aus der BSV-Jugend haben bis heute den Sprung in die erste oder zweite Bundesliga geschafft. Mit Lea Rühter, Katharina Filter, Katharina Meier und Julia Herbst stehen aktuell vier Spielerinnen des BSV-Juniorenteams im Kader der Juniorinnen-Nationalmannschaft.Unterhalb des Juniorenteams, das als zweite Frauenmannschaft seit 2003 schon in der Regionalliga bzw. 3. Liga spielt, ist der Buxtehuder SV in allen Altersklassen in der Oberliga bzw. mit der weiblichen A-Jugend auch in der Jugend-Bundesliga (JBLH) vertreten. Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft der weiblichen B-Jugend 2014 holte die A-Jugend des BSV zwei Jahre später bei der vierten Final-Four-Teilnahme in Folge ebenfalls den nationalen Meistertitel.Die Handball Bundesliga Frauen vergibt erstmals das Jugendzertifikat an die Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Die Auszeichnung stellt ein ligaübergreifendes Gütesiegel dar, welches die Rahmenbedingungen in den Vereinen honoriert, die den Nachwuchsspielerinnen zu Gute kommen. Das Ziel ist die Sicherung sowie die kontinuierliche Fort- und Weiterentwicklung qualitativer Jugendarbeit in den Vereinen, um so die Voraussetzungen auch für deutsche Nachwuchsspielerinnen zu schaffen, in ihren Clubs zu Spitzenspielerinnen zu reifen. Zur Erlangung werden Kriterien begutachtet, die eine Qualitätssicherung in den Bereichen Mannschaften, Mitarbeiter, Training und Betreuung gewährleisten.