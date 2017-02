BSV gewinnt Test gegen Phoenix

ig. Buxtehude.Fußball-Oberligist Buxtehuder SV besiegte am vergangenen Wochenende in einem Testspiel den Schleswig-Holsteiner Verbandsligisten Phoenix Kisdorf deutlich mit 5:1. Die BSV-Torschützen: Fadi Hamze (2), Mete Sahin, Salim Aichaoui und Tobias Schroeder. Das Oberliga-Partie in Rugenbergen konnte wegen der Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfinden. Am Donnerstag, 16.Februar, bestreitet Buxtehude ein Testspiel gegen den TSV Buchholz 08. Beginn im Jahnstadion:19.30 Uhr.