Rennrad in der Gruppe fahren: Zur Schnuppertour mit Guide Harald Cohrs laden die BSV-Radsportler alle Interessierten am Samstag, 29. April, 13 bis 15 Uhr, ein. Es geht in ruhigem Tempo rund 30 Kilometer über die Geest. Anfänger sind herzlich willkommen, ein Helm ist Pflicht. Treffpunkt ist am Eilendorfer Weg, Höhe Einfahrt Firma Rischkau.www.bsv-buxtehude.de/kalender-radsport