BSV-Nachwuchs an der Spitze

ig. Buxtehude. Grandios! Mit einem 35:24-Sieg über den SV GW Schwerin haben die A-Jugend-Handballerinnen des Buxtehuder SV auch das zweite Gruppenspiel in der Jugend Bundesliga gewonnen, stehen aktuell mit 6:0-Punkten an der Tabellenspitze. In der ersten Partie wurde TV Aldeekerk mit 32:25 besiegt.