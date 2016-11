Ein "Korb" für Buxtehudes Emily Bölk

Torfestival in Buxtehude / Der Buxtehuder SV fegt Göppinen mit 37:28aus der Halle Nord / Emily Bölk erzielt acht Tore

Buxtudes Emily Bölk erhielt beim Torfestival gegen Frisch Auf Göttingen einen „Korb“ – in Form eines Präsentkorbes. Die Handballerin avancierte beim Punktspiel in der Halle Nord mit acht Treffern zur erfolgreichsten Werferin. Das Team von Trainer Dirk Leun verabschiedete sich vor der EM-Spielpause von den 1.500 Fans mit einem 37:28-Heimsieg. Die Gäste hatten besaßen beim „Schützenfest“ nicht den Hauch einer Chance. Der BSV liegt mit 12:4-Punkten in der Tabelle weiter auf Rang vier.Die Buxtehuderinnen dominierten das Verfolgerduell, führten nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit 11:10, setzten sich über 15:10 auf 22:12 ab. Halbzeitstand: 23:13 - die Partie war bereits mit der Pausensirene entschieden, was die Spannung der Partie im Zweiten Durchgang deutlich senkte.In Halbzeit zwei spielten die Gastgeberinnen bis zur 40. Minute weiter hoch konzentriert (30:18), ehe die Konzentration etwas nachließ und sich Fehler einschlichen - die Göppingerinnen konnten ihren Rückstand das erste Mal seit der Anfangsphase einstellig halten. In Gefahr geriet der sechste Pflichtspielsieg in Folge jedoch nicht mehr. Am Ende feierten Mannschaft und Fans den Neun-Tore-Sieg überschwänglich.Annika Meyer und Jessica Oldenburg waren fünf Mal erfolgreich. Lone Fischer und Lynn Knippenborg steuerten vier Tore bei.