Eine anspruchsvolle Strecke

Cost SV Crosslauf mit Kreismeisterschaft im Neukloster Forst

Der Post SV Buxtehude startet am Sonntag, 4. Dezember, seinen 39. Crosslauf im Neukloster Forst. Die Laufveranstaltung wird auch als Kreismeisterschaft für den NLV Kreis Stade durchgeführt. Um 11 Uhr werden die Jugend WJ U18 / MJ U18, Männer, Frauen und Seniorensportler am Rübenkamp in Buxtehude-Hedendorf an der Turnhalle auf die 6,2 Kilometer lange Mittelstrecke geschickt. Anschließend folgen Strecken von 900 und 1.330 Meter für Schüler und Schülerinnen und die Mitteldistanz über 3100 Meter für alle Altersklassen vom Schüler/innen U14 bis zu den Erwachsenen. Längster Lauf ist die Langstrecke um 12.45 Uhr für Jugendliche, Männer, Frauen und Senioren über 9,3 Kilometer. "Aktive,die keinem Verein angehören, sind willkommen", so Organisator Uwe von der Born. Die Strecke sei sehr anspruchsvoll. Info: Telefon 04161- 52228, E-mail: