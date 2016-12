Buxtehuder SV mit erster Vertragsverlängerung / Gubernatis bleibt bis 2019

Mit Friederike "Fredda" Gubernatis (28) hat jetzt die erste Spielerin beim Buxtehuder SV ihren Vertrag verlängert. Und das gleich um zwei Jahre bis 2019! Die Linkshänderin mit der Rückennummer 14 ist seit 2013 eine feste Größe im Team, spielt aktuell ihre vierte Saison im BSV-Trikot und erzielte bis heute in 83 Bundesligaspielen 332 Tore, davon 68 Siebenmeter. Gubernatis ist fest verwurzelt im BSV. Die studierte Sportwissenschaftlerin arbeitet neben dem Handball als Sportkoordinatorin im größten Buxtehuder Sportverein.Gubernatis: "Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in der BSV-Familie. Mit dem Gesamtpaket Buxtehuder SV können mein Lebenspartner Andreas und ich uns voll und ganz identifizieren. Wir fühlen uns in Buxtehude sehr wohl und heimisch." Die ehemalige Nationalspielerin (elf Länderspiele) ist, wie schon so viele Bundesliga-Handballspielerinnen vor ihr, in Buxtehude sesshaft geworden, hat mit ihrem Freund Andreas Krüger im Sommer ein Reihenhaus erworben. Die Handballerin ist in Hamburg geboren und in Tornesch aufgewachsen, spielte dort bereits in der Kindheit Handball beim TuS Esingen. Später zog sie mit der Familie gen Süden, spielte von 2007 bis 2009 bei der TSG Ketsch, von 2009 bis 2013 in der Bundesliga beim HC Frankfurt/Oder. Ihr bisher größten Erfolge mit dem BSV: der deutsche Pokalsieg und die Vizemeisterschaft 2015.Trainer Dirk Leun: „Fredda ist eine der Säulen in der Abwehr und auch im Angriff eine durchschlagskräftige Größe auf der rechten Seite." Er sei froh, dass der BSV auch in den nächsten beiden Jahren auf "Fredda" bauen könne.Für Trainer Dirk Leun ist „Fredda ist eine der Säulen in der Abwehr und auch im Angriff eine durchschlagskräftige Größe auf der rechten Seite“ . Er sei froh, dass der BSV auch in den nächsten beiden Jahren auf Fredda bauen könne.BU: Friederike Gubernatis – Torjägerin und Siegertyp seit 2013 beim BSV