Eine Top-Besetzung

ig. Buxtehude. Das Teilnehmerfeld des traditionellen Weihnachtsturniers des Buxtehuder SV steht fest. Am 26. Dezember spielen zwölf Fußball-Teams in der Halle Nord ab 13 Uhr um den Titel. "Das Turnier war noch nie so gut besetzt", freut sich Chef-Organisator René Klawon. Die Teams: die fünf Oberligisten Buxtehuder SV, FC Süderelbe, Klub Kosova, Victoria Hamburg und TuS Schwachhausen. Hinzu kommt der mit Top-Oberligaspielern besetzte und von Horst Lehmann trainierte Titelverteidiger "Amateurauswahl". Weitere Teams: Landesligist Eintracht Cuxhaven und die Bezirksligisten VfL Güldenstern Stade, VSV Hedendorf/Neukloster und SV A/O. Komplettiert wird das Feld mit dem Sieger des Gebrüder-Sieg-Cups, der am Sonntag, 18. Dezember, ausgetragen wird.