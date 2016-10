Es gibt einen neuen Weltmeister

Auf dem Buxtehuder Estering wird mit Mattias Ekström erstmals ein neuer Weltmeister gekürt / Andreas Steffen gegen die Spitzenfahrer chancenlos

Was für eine Mega-Party auf dem Buxtehuder Estering! Rund 20.000 begeisterte Fans feierten zwei Tage die Superstars beim vorletzten WM-Lauf der Fia World Rallycross Championship. Und erlebten die Krönung des Weltmeisters: Der neue Titeltäger ist der Schwede Mattias Ekström, der sich einen Jugendtraum erfüllte: „Einen Weltmeistertitel zu erringen, das ist natürlich ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere.“ Im Finale fehlte Andreas Steffen. Der Buxtehuder Fahrer und Vorsitzende des ausrichtenden Automobilclubs Niederelbe (ACN) hatte einmal mehr mit technischen Problemen zu kämpfen. Ein Fehlstart in der letzten Qualifikationsrunde machte dann die letzte Halbfinalchance zunichte. „Passt zu diesem Jahr“, so der enttäuschte Steffen (mehr in der Mittwoch-Ausgabe).