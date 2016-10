Dritte Liga: BSV II verliert gegen Vechta

Das Drittliga-Damen-Team des Buxtehuder SV II verlor am vergangenen Wochenende das Handball-Heimspiel gegen den Aufsteiger SFN Vechta mit 18:25. Das bittere Ende eines furiosen Saison-Starts mit zwei Siegen in Folge. Vechta habe viel Härte ins Spiel gebracht, sagte BSV-Trainer Lars Dammann nach der Partie. Entscheidend sei das aber nicht gewesen. Buxtehude führte nach 20 Minuten mit 7:5, fabrizierte dann aber viele Fehler im Spielaufbau. Auch waren die Würfe auf den gegnerischen Kasten ungenau. Nach dem 9:12-Halbzeitrückstand machte das Gästeteam mehr Druck, zog spielentscheidend auf 15:9 davon. Kommentar des Trainers: Neun Tore in jeder Halbzeit seien einfach zu wenig. Überzeugt habe keine Spielerin.