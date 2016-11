"Glücklich und verdient gewonnen!"

30:28! Buxtehuder SV putzt Bayer Leverkusen und klettert auf auf Platz vier/ Tabellennachbar Göppingen zu Gast am Samstag

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV bleibt an der Spitzengruppe dran. Nach sechzig intensiven Minuten setzte sich das Team von Trainer Dirk Leun am vergangenen Sonntag in einer umkämpften Partie mit 30:28 (16:16) gegen die Werkselfen von Bayer Leverkusen durch, feierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge und verbessert sich auf den vierten Tabellenplatz. 1.400 Zuschauer in der Halle Nord erlebten kein hochklassiges, aber ein bis in die Schlussphase hinein spannendes Spiel, in dem Emily Bölk und Friederike Gubernatis mit ihren Treffern zum 29:27 und 30:27 in den letzten 70 Sekunden zu den umjubelten Matchwinnerinnen avancierten. Zur Spielerin des Tages wurde die sechsfache Torschützin Annika Meyer.Coach Leun: "Ich bin froh, dass wir am Ende verdient gewonnen haben. Ich war sicher, dass es ein ganz schweres Spiel wird. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben nicht den roten Faden gefunden und es uns immer wieder selber schwer gemacht. Aber am Ende zählen der Sieg und die zwei Punkte."Die Gastgeberinnen hatten besonders in der Anfangsphase enorme Probleme. Nach gut 15 Minuten hatte Leun genug gesehen, wechselte auf der Keeper-Position. Julia Gronemann kam für die bis dahin glücklose Antje Lenz ins Spiel. Wenig später nahm der Trainer die erste Auszeit, brachte Jessica Oldenburg für Friederike Gubernatis. Die Folge: es lief deutlich besser. Gronemann parierte mehrfach und Oldenburg markierte bis zur Pause vier Treffer. Dennoch blieb das Spiel ausgeglichen, weil die BSV-Defensive keinen Zugriff fand und zu viele leichte Gegentore zuließ. Nachdem Lynn Knippenborg zum 15:14 und Maike Schirmer zum 16:15 traf, glich Kim Berndt mit dem Halbzeitpfiff per Schlagwurf zum 16:16 aus.Im zweiten Durchgang dauerte es fast drei Minuten, ehe Oldenburg mit ihrem fünften Treffer zum 17:16 für den BSV traf. Mit zwei erfolgreichen Würfen sorgte Jenny Karolius nicht nur für den Ausgleich, sondern für die erste Führung der Werkselfen (18:17, 35.). Lone Fischer, Emily Bölk und Annika Meyer holten mit ihren Treffern die Führung für den BSV (20:18, 39.) zurück - und mit dieser ging es in die letzten 20 Minuten. Die Schlussphase geriet spannend: Leverkusen kam wieder herankam, konnte ausgleichen (23:23, 47. / 24:24, 51.). Das 24:24 war der letzte Gleichstand. Buxtehude erhöhte durch Bölk und Lone Fischer auf 26:24, gab die Führung nicht mehr ab.Im letzten Spiel vor der EM-Pause erwartet Buxtehude am, ein weiterer Kraftakt. Um 16 Uhr ist mit Göppingen der punktgleiche Tabellennachbar zu Gast in der Halle Nord.