Hallenbelegung in Buxtehude online abfragen

Neuer Service auf der Stadt-Homepage



tk. Buxtehude. Die Verbesserung der Hallen- und Sportplatz-Belegung war eines der zentralen Ziele der Sportentwicklungsplanung in Buxtehude. Mit einem neuen Online-Belegungsplan auf der Homepage der Stadt (www.buxtehude.de) ist dafür jetzt das richtige Werkzeug vorhanden. Auf einem Blick ist ersichtlich, welche Halle (bzw. welcher Sportplatz) wann und von wem genutzt wird.



Der Online-Belegungsplan erfüllt dabei gleich zwei Funktionen: Sportvereine auf der Suche nach freien Hallenkapazitäten können sich mit einem Blick einen Überblick verschaffen. Und: Bürger, auf der Suche nach sportlichen Angeboten, können sehen, welche Sportart wann in welcher Halle angeboten wird.



Außerdem können über das Onlineportal auch Reservierungsanfragen an die Stadt geschickt werden. Das Angebot wird in Kürze noch erweitert. Dann sind auch die jeweiligen Austattungsmerkmale einer jeden Halle hinterlegt.



Was ein Nebeneffekt sein soll: Die Vereine können sich untereinander besser absprechen, wer wann und wo trainiert und ob bestimmte Angebote nicht zusammengelegt werden könnten. Das wiederum kann dazu führen, dass Hallenzeiten frei werden. Wobei außer Frage steht, dass eine zusätzliche Sporthalle bzw. ein Anbau notwendig sind.