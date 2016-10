Heike Axmann übernimmt für Lars Dammann

Trainerwechsel beim BSV-Juniorenteam

Der Buxtehuder SV hat einen Wechsel im Trainerteam vorgenommen. Heike Axmann führt ab jetzt die Regie beim BSV-Juniorenteam, die 2. Frauen-Mannschaft des Buxtehuder SV in der Dritten Liga - und fuhr am vergangenen Wochenende gleich einen 23:17-Sieg gegen HSG Jörl-De Viöl ein. Vorgänger Lars Dammann soll verstärkt seiner Tätigkeit im Jugendbereich nachkommen. "Wir haben uns aus verschiedenen Gründen neu aufstellen müssen", sagt Abteilungsleiter Peter Prior. "So trifft uns im männlichen Jugendbereich der krankheitsbedingte Ausfall unseres hauptamtlichen Jugendtrainers Ryszard Jedlinski sehr. Da muss Lars Dammann jetzt einspringen. Auf der anderen Seite gibt es eine personelle Überschneidung von Juniorenteam, A-Jugend-Oberliga bzw. A-Jugend-Bundesliga. So macht es Sinn, alle drei Teams in die Verantwortung von Heike Axmann zu legen." Entlastung erhält Axmann in der Oberliga-A-Jugend durch Jugendtrainerin Natascha Kotenko, die aktuell für die weibliche D- und C-Jugend verantwortlich ist. Die weibliche B-Jugend bleibt in der Zuständigkeit von Dammann. Prior: "Als Jugendkoordinator hat Lars auch ohne Juniorenteam mehr als genug zu tun." Dammann hatte zu Saisonbeginn den Posten des Koordinators und Trainers des Juniorenteam übernommen.