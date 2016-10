Kick-Off-Veranstaltung bei Edeka Meibohm in Harsefeld: Fußball-Alben- und Sticker-Atkion

Ein Album mit 517 Bildern von Fußballspielern aus Harsefeld und Apensen: In Harsefeld ist die Sammelleidenschaft ausgebrochen. Zur großen Kick-Off-Veranstaltung laden Edeka Meibohm und Tim Schnoor vom TuS Harsefeld am Samstag, 15. Oktober, 14.30 Uhr, zu Edeka in Harsefeld ein. Neben einem bunten Rahmenprogramm mit Fußball-Schießanlage gibt es Alben und je fünf Sticker-Päckchen zum Aktionspreis. Das Projekt wird zehn Wochen lang laufen, insgesamt sind drei Tauschbörsen geplant.

Die Idee, genauso wie es zur Fußballweltmeisterschaft die Panini-Bilder gab, jetzt Alben mit Bildern der eigenen Fußballspieler aus insgesamt 30 Mannschaften vom TuS Harsefeld und aus der Spielgemeinschaft mit Apensen anzubieten, entwickelter Tim Schnoor, TuS-Manager der 1. Herren, gemeinsam mit seinem Bruder Bastian Schnoor. Mit Unterstützung des Sponsors Edeka Meibohm stellten die Brüder das Projekt auf die Beine. Der Erlös aus dem Alben- und Stickerverkauf kommt der Jugendarbeit im TuS zugute.