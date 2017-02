Kleine Schwimmer ganz groß

Nachwuchschwimmer holen Gold und Silber

Nachwuchsschwimmer aus dem Landkreis Stade waren bei zwei verschiedenen Wettkäpfen erfolgreich. Mia-Klara Lawaczek vom Buxtehuder Schwimm Club (Jahrgang 2007,BSC ) gewann in Over die Goldmedadille im Mehrkampf. Malin Vogel (Jg. 2007) vom Stader Schwimmverein schwamm sich in ihrer Altersklasse auf Platz drei. Greta Radtke (2006), Lasse Kleensang und Lotte Fieger (beide 2006) beendeten ihren Mehrkampf jeweils mit dem vierten Platz, verpassten nur knapp den Sprung aufs Treppchen.Beim Winterswimmfest in Ottersberg überzeugte Christian Anwanderer (BSC,2008) bei seinem ersten Start gleich mit drei ersten Plätzen. Vereinskamerad Enver Engel (3007) belegte über 50 über 50m und 100 m Brust den dritten Platz. Felix Müller (2007)n holte über 50m Brust „Gold“. Platz eins schaffte auch Elen Radtke (2004) über 50m Brust. Greta Radtke (2006) freute sich über Gold auf den 50- und 100-Meter Brust-Distanzen