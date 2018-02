Live-Musik und sportliche Läufe: Die Anmeldung zum Harsefelder Lauf-Musik-Festival ist gestartet

Vier Bands, fünf Läufe, über 1.100 Läufer und diverse kulinarische Genüsse: Das Harsefelder Lauf-Musik-Festival bietet sportliche Aktivitäten, gemütliches Chillen und Abtanzen bei erstklassiger Musik. Am Samstag, 9. Juni, fällt der Startschuss um 14 Uhr mit dem ersten Lauf für die Bambini – die Kindergartenkinder. Um 14.30 Uhr startet der Schülerlauf. Weitere Läufe sind um 16.30 Uhr der 5,1-Kilometer-Lauf und um 18 Uhr der 10,2-Kilometer- und der Staffellauf. Alle Läufe führen durch den Klosterpark und vorbei an der Bühne. Ab 28. Februar ist der Online-Anmeldeschalter unter www.lauf-musik-festival.de geöffnet.Das Bühnenprogramm auf der Stadtfestbühne beginnt um 15.15 Uhr mit Nadine Sieben und die Zwerge. Die "kleine Frau mit der großen Stimme" kommt aus Horneburg und bringt ihren "Zwergenchor" mit. Später am Nachmittag spielt die Jugend-Band GPS mit Chart-Hits. Petra Hansen und Annika Hentschel mischen mit ihren aktuellen TuS-Tanzgruppen das Publikum auf.Wenn gegen 19 Uhr die Läufe vorbei sind, beginnt das Abendprogramm auf der Stadtfestbühne. Aus Nordfriesland reisen die fünf jungen Musiker an und rocken mit mal kräftig nach vorne gehenden, mal melancholisch-nachdenklichen Stücken die Bühne.Um 21 Uhr startet die Hamburger Band Caramel Club mit ihren exzellenten, energetischen Profimusikern und -Sängern. Sie bringen eine Livepower mit, die jedes Fest unvergesslich werden lässt. Vom 60/70's Soul Medley bis hin zu aktuellen Chart Hits spielt Caramel Club eine groovige Mischung aus Pop, Soul, Dance, Latino, Evergreens und Rock.Das Lauf-Musik-Festival endet um 23 Uhr. Organisiert wird es vom Stadtmarketing und Lauftreff Harsefeld.Weitere Infos und Anmeldung unter www.lauf-musik-festival.de