Lynn Knippenborg: Die BSV-Regisseurin bleibt bis 2018

nw/tk. Buxtehude. Der Bundesliga-Kader des Buxtehuder SV für die neue Spielzeit nimmt weiter Kontur an, auch Regisseurin Lynn Knippenborg (25) hat ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2018 verlängert. Somit ist der Rückraum der Norddeutschen für die Saison 2017/18 komplett. Die niederländische Vizewelt- und Vizeeuropameisterin war 2016 zum Buxtehuder SV gekommen, zuvor stand sie zwei Jahren bei den Vipers Kristiansand in Norwegen unter Vertrag.

„Lynn ist eine absolute Leistungsträgerin und als Spielmacherin sehr wichtig für uns. Mit ihrer Verlängerung ist unser Rückraum für die nächste Saison vollständig. Nachdem wir zu dieser Saison einige Umstellungen im Kader hatten, können wir nächstes Jahr auf eine eingespielte Mannschaft bauen“, freut sich Trainer Dirk Leun über die personelle Konstanz.Besonders erfolgreich war Knippenborg in ihrer niederländischen Heimat beim SV Dalfsen. In ihren acht Jahren dort wurde sie viermal niederländischer Meister, dreimal niederländischer Pokalsieger sowie dreimal niederländischer Supercupsieger. Beeindruckenderweise kamen diese Erfolge in aufeinanderfolgenden Jahren, von 2011 bis 2014. Mit der Nationalmannschaft konnte sie bei der Europameisterschaft im letzten Jahr die Silbermedaille gewinnen.Auch mit dem BSV hat 72-fache Nationalspielerin noch die Chance dieses Jahr einen Titel zu gewinnen, beim Final Four Ende Mai in Bietigheim.