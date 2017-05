Neuer Lauftreff-Termin im BSV

iig. Buxtehude. Der Lauftreff „Ick bün all door“ im Bustehuder SV unter der Leitung der beiden Übungsleiterinnen Silke Kappel-Koch und Viola Bruch gibt einen neuen Termin bekannt: Die Aktiven treffen sich montags um 18.30 Uhr am Sammelplatz „Wettloopsweg“, erstmalig am Montag, 8. Mai. Mai. Wer Freude am Laufen hat und bisher noch nicht zu dieser Gruppe gehört hat, ist willkommen.