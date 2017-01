Prior und Gronemann verlängern

Weitere Personalentscheidungen beim Buxtehuder SV

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV arbeitet weiter am Kader für die neue Saison, kann erneut zwei Vertragsverlängerungen vermelden. Torfrau Julia Gronemann (31, Foto) und Rückraumspielerin Lisa Prior (26) haben für ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 beim Tabellenvierten der Handball-Bundesliga unterschrieben. Julia Gronemann spielt bereits in der vierten Saison beim BSV.Die Gymnasial-Lehrerin wechselte 2013 vom Liga-Konkurrenten HSG Bad Wildungen an die Este, trug mit starken Leistungen wesentlich zum erfolgreichen Hinrunden-Verlauf des Buxtehuder SV bei. Dirk Leun: "Mit Jule und Antje Lenz verfügen wir über zwei verlässliche und absolut gleichwertige Torfrauen, die sich hervorragend ergänzen und von denen eigentlich immer mindestens eine von beiden eine Top-Leistung bringt." Lisa Prior kehrte nach zweijährigem Gastspiel bei der SGH Rosengarten-Buchholz zu Saisonbeginn zu ihrem Heimatverein zurück. Beim BSV begann die studierte Betriebswirtin 1996 mit dem Handballspielen, gut 20 Jahre später ist sie eine verlässliche Größe im Bundesliga-Team und eine wichtige Alternative zur niederländischen Nationalspielerin Lynn Knippenborg auf der Mittelposition.