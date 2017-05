Schülerkonzert der Kreisjugendmusikschule in Buxtehude

Schüler der Kreisjugendmusikschule Stade geben am Sonntag, 21. Mai, in Buxtehude eine Kostprobe ihres Könnens. Im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, spielen sie in einer Konzert-Matinee um 11 Uhr mit Harfe, Gitarre, Cello, Geige und Blasinstrumenten Melodien von Pop bis Klassik.• Eintritt frei; www.kulturforum-hafen.de