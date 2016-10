Siebenmeter für einen guten Zweck: BSV und Global Fruit Point übergeben großzügige Spende an Buxtehuder Tafel

In der laufenden Bundesliga-Saison wird das Projekt fortgesetzt. "Ich würde mich freuen, wenn sich weitere Unternehmen anschließen und der Betrag pro Siebenmeter wächst", sagt Matthias Neuel, Geschäftsführer von Global Fruit Point. Außerdem sollen am Saisonende mindestens zwei soziale Projekte gefördert werden, von dem eines am Ende der Spielzeit durch die BSV-Fans mitbestimmt wird.Dr. Martin Krarup, Superintendent in Buxtehude, hofft jetzt auf viele Siebenmeter, wie er scherzend bemerkt: „Wir sind überglücklich über diese großzügige Spende." Der finanzielle Bedarf der Buxtehuder Tafel sei durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre ständig gestiegen, daher komme die Unterstützung sehr gelegen.Ansprechpartner für interessierte Unternehmen ist Thorsten Sundermann (Handball-Marketing Buxtehude, Telefon: 04161 / 99461-12). (wd). Die Buxtehuder Tafel sammelt "überschüssige", aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die über den Handel nicht mehr vertrieben werden können, und gibt diese an bedürftige Menschen weiter. Pro Woche kommen rund 300 Personen und Familien zur Ausgabe. Rund 40 Helferinnen und Helfer arbeiten ehrenamtlich für die Buxtehuder Tafel. Lebensmittel für Bedürftige