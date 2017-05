Tag der offenen Tür im Golfclub Buxtehude

Vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben: zum Tag der offenen Tür lädt das Team des Golfclub Buxtehude, Zum Lehmfeld 1, alle Interessierten am, auf die Anlage in Daensen ein. Willkommen sind alle, die Lust haben, den Golfsport kennen zu lernen, und die einmalige Chance nutzen möchten, ohne Platzreife auf einem Golfplatz zu spielen. Denn nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Kai-Uwe Friedrich mit Kaffee und Kaltgetränken sowie einer Einweisung durch die Golflehrer dürfen die Besucher erste Schläge ausprobieren und dann - in Begleitung eines erfahrenen Clubmitglieds - drei Löcher auf dem traumhaft angelegten, rund 70 Hektar großen Platz spielen. Ein weiteres Highlight am Tag der offenen Tür ist ein Putt-Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer auf dem Übungsgrün sechs Löcher putten und dabei attraktive Preise rund ums Golfspielen oder aber ein gastronomisches Erlebnis im Clubrestaurant „Dodenhusen“, das auch für die Öffentlichkeit geöffnet ist, gewinnen können. Im Anschluss können sich Interessierte vor Ort beraten lassen, welche Möglichkeiten es gibt, im Golfclub Buxtehude zu spielen. „Ziel des Tages der offenen Tür ist aber in erster Linie, dass sich Besucher unverbindlich informieren und ausprobieren können - wir freuen uns über jeden.“ Das Schöne am Golfspielen sei neben der Bewegung an der frischen Luft, dass man es von Jugend an bis ins hohe Alter spielen könne. So seien die jüngsten Clubmitglieder sechs Jahre, die ältesten mehr als 80 Jahre alt. „Beim Golfspielen können die Großeltern mit ihren Enkelkindern zusammen Sport treiben“, so Friedrich.Besonders familienfreundlich: Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren zahlen im Golfclub Buxtehude einen Jahresbeitrag von 55 Euro, Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren 100 Euro. Das Training ist dann kostenlos.Wer am Tag der offenen Tür keine Zeit hat, aber trotzdem gerne einmal Golf spielen möchte, ist herzlich eingeladen, zum Schnupper-Golf zu kommen, das jeden Sonntag ab 11 Uhr stattfindet. Die Teilnahme kostet 19 Euro.