Über Hedendorf an die Tischtennis-Spitze

VSV-Tischtennis: mini-Meisterschaften am 04.02.2017 in Hedendorf

Auch Tischtennis-Spitzenspieler fangen klein an. Aus „Mini-Meistern" können später einmal Deutsche Meister oder sogar Nationalspieler werden. Genauso viel wert ist es aber, wenn Kinder über die "Mini-Meisterschaften" ihren Spaß am Tischtennisspiel finden. Am, ist es wieder soweit: Der Ortsentscheid 2016/2017 im Tischtennis wird in Hedendorf ausgespielt. Ort: Waldsporthalle in Hedendorf. Beginn: 10.30 Uhr.Mitmachen bei den Mini-Meisterschaften dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre. Mit einer Einschränkung: Die Mädchen und Jungen dürfen keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des DTTB besitzen,besessen oder beantragt haben. Im Klartext: Auch wer bislang noch nie einen Schläger in der Hand hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen mit dem schnellsten Ballsport der Welt sammeln möchte, ist eingeladen. Den Schläger stellt bei Bedarf die Tischtennisabteilung der VSV Hedendorf/Neukloster zur Verfügung. Mitmachen lohnt sich! Nicht nur, weil auf sämtliche Starter kleine Preise warten; die Besten qualifizieren sich zudem über Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide für die Endrunden der Landesverbände. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt über die verschiedenen Qualifikationsstufen die Teilnahme am Bundesfinale. Zusammen mit einem Elternteil sind die Besten der „Minis" im kommenden Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Oberwesel. Auf die Sieger des Bundesfinals wartet ein Besuch bei einer internationalen Tischtennis-Großveranstaltung.Info: