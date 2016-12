Überragende erste Hälfte

BSV-Nachwuchs startet mit Auftaktsieg in die Zwischenrunde der DM ig. Buxtehude. Die A-Jugend-Handballerinnen des Buxtehuder SV sind mit einem 32:24-Sieg über Borussia Dortmund in die Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft gestartet. Das Spiel, das 300 Zuschauer verfolgten, wurde wegen der Belegung der Halle Nord in Buxtehude nach Horneburg verlegt. BSV-Trainer Dirk Leun war mit Heike Axmann für das Coaching auf der Buxtehuder Bank zuständig. "Die Mädels haben eine überragende erste Halbzeit bis zur 19:7-Führung abgeliefert", so Axmann. Die stabile Abwehr legte von Beginn an mit gelungenen Spielzügen den Grundstein zum Sieg. Wermutstropfen: Nach der deutlichen Halbzeitführung ließ die Konzentration nach, klare Chancen wurden vergeben. Axmann: "Daran werden wir in den kommenden vier Wochen arbeiten." Termine der weiteren Zwischenrunden-Spiele: 28. Januar in Bietigheim gegen Bietigheim und am 25. Februar in Dortmund gegen den HC Leipzig.