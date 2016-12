Ungewöhnliches Terrain

Buxtehuder SV startet in Horneburg in die Jugend-Bundesliga-Zwischenrunde

Auf ungewöhnlichem Terrain startet die weibliche Handball-A-Jugend des Buxtehuder SV am, in die Zwischenrunde der A-Jugend-Bundesliga. In der Sporthalle Hermannstraße in Horneburg trifft der amtierende Deutsche Jugendmeister um 19.30 Uhr auf den Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Dortmund.Die Jugend-Bundesliga-Partie schließt sich an die Regionsmeisterschaft der weiblichen D-Jugend des Niedersächsischen Handball-Verbands (HVN) an. Der VfL Horneburg als Gastgeber des Turniers richtet jetzt auch das BSV-Spiel aus, weil die Halle Nord in Buxtehude anderweitig belegt ist. Die Mannschaft des Trainergespanns Heike Axmann und Dirk Leun will mit einem Sieg gegen den BVB den ersten Schritt zum Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft machen. Die Bundesliga-Vorrunde hatte Buxtehude dominiert, souverän den Gruppensieg errungen.Mit dem BVB Dortmund wartet allerdings die erste Bewährungsprobe: Die Westfalen spielen wie der BSV schon seit vielen Jahren in der Jugend-Bundesliga, haben einige Jugend- und Junioren-Nationalspielerinnen in ihren Reihen. In den weiteren Zwischenrunden-Partien muss der Buxtehuder SV am 28. Januar 2017 in Bietigheim gegen den Nachwuchs des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers antreten und im finalen Spiel am 25. Februar 2017 in Dortmund gegen den HC Leipzig bestehen. .“