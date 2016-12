Fußball-Hallenturnier des Buxtehuder SV für A-Jugend-Teams

Zum sechsten Mal wird am Samstag, 17. Dezember, das MWM-Hallenturnier für A-Jugend-Teams in Buxtehude ausgetragen. In der Halle Nord gehen ab 12.30 Uhr zwölf Mannschaften ins Rennen um den begehrten Cup.Fußball-Oberligist BSV hat Teams aus der näheren Umgebung eingeladen, so dass viele Nachbarschafts-Duelle stattfinden, so Chef- Organisator Manfred Nitschke. Das Endspiel wird um 17.50 Uhr angepfiffen. Neben dem Riesen-Sieger-Pokal sind attraktive Siegprämien ausgelobt. Auch werden der beste Spieler, der beste Torjäger und der beste Keeper geehrt.2015 wurde Gastgeber BSV Zweiter. Die Buxtehuder verloren das Finale gegen ETSV Hamburg 1:2. Übrigens: Die von Nitschke trainierte A-Jugend war zuletzt ins spanische Alicante gereist. Neben der Besichtigung einer der größten Burgen Europas stand auch ein Testspiel gegen CF Maristas auf dem Programm, das 8:7 für die Buxtehuder ausging.Die teilnehmende Teams: Gruppe A: BSV A, FTSV Altenwerder, Dersimspor, Eintracht Immenbeck. Gruppe B: JFV Apensen/Harsefeld, SC Sternschanze, USC Paloma, SV Ottensen. Gruppe C: BSV B, FC Süderelbe, TV Meckelfeld, FSV Harburg/Rönneburg.