Zur Handball-EM nach Schweden

ab. Buxtehude. Der Buxtehuder SV bietet im Dezember eine zweitägige Reise zur Handball-Europameisterschaft der Frauen nach Schweden an: Am Sonntag, 4. Dezember, geht es um 7 Uhr mit dem Reisebus in Buxtehude los. Geplante Ankunftszeit in Kristianstad ist 14 Uhr. Das EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Niederlande beginnt um 18.30 Uhr, das zweite Spiel Frankreich gegen Polen um 20.45 Uhr. Die Rückfahrt nach Buxtehude ist für Montag, 5. Dezember, 10 Uhr, geplant.

Die Reisekosten betragen 225 Euro pro Person (40 Euro Einzelzimmer-Zuschlag).

Weitere Infos beim BSV, Thorsten Sundermann, unter Tel. 04161 - 99461-0 oder per E-Mail unter info@bsv-live.de.