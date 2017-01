Bei Media Markt ist immer etwas los: Einen Sonntag mit attraktiven Angeboten bietet der Media Markt Buxtehude, Lüneburger Schanze 17, am 8. Januar. Von 13 bis 18 Uhr können sich Kunden von der großen Auswahl neuester Smartphones, aktuellster Fernseh-Modelle und weiterer technischer Geräte überzeugen.Außerdem wartet das Team des Fachmarktes mit einer besonderen Aktion auf: Wer ein Gerät ab 399 Euro erwirbt, kann von einem Energiespar-Bonus bis zu 25 Prozent profitierten. Je nach Gerätewahl ist eine Preisersparnis bis zu 500 Euro möglich.Und wer schon immer einmal gemütlich durch den großflächigen Markt schlendern und das umfangreiche Sortiment in Ruhe begutachten wollte, ist am verkaufsoffenen Sonntag dazu ebenfalls herzlich eingeladen.