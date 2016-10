A&S Wasserbettenzentrum in Buxtehude feiert 30-jähriges Bestehen mit Aktionstagen

Buxtehude : A&S Wasserbetten Zentrum |

Intensive und individuelle Fachberatung von mehreren Spezialisten, ein hochwertiges Sortiment an Schlafsystemen und attraktive Sonderkonditionen: Mit drei

ganz besonderen Aktions­tagen feiert das Team der Firma A&S Wasserbetten Zentrum in Buxtehude von Freitag bis zum verkaufsoffenem Sonntag, 28. bis 30. Oktober, das 30-jährige Firmenbestehen.

„Wir möchten Interessierten die Gelegenheit geben, sich von hochqualifizierten Experten umfassend beraten zu lassen“, erklärt Manfred Ahrens, der das A&S Wasserbetten Zentrum gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Heinz-Josef Schröder gegründet hat und leitet.

So wird Patrick von Glasenapp, Dozent für Physiotherapie an der Hochschule 21 in Buxtehude und an der Fachhochschule in Stade, am Samstag und Sonntag den Kunden während der Beratung individuelle medizinische Hilfestellung geben, deren Liegesituation aus physiotherapeutischer Sicht beurteilen und Fragen beantworten. Ebenfalls am Samstag und Sonntag stellt Wolfgang Remagen die besonderen Auping®-Schlafsysteme aus den Niederlanden vor.

Von Freitag bis Sonntag ist Markus Carls vom Hersteller Svane® vor Ort und beantwortet Fragen zu dessen patentierten IngelliGel-Matratzen.

Anlässlich der 30 Jahre finden Interessierte diverse Modelle und Ausstellungsbetten im Sortiment zu Sonderpreisen, es gibt unterschiedliche Aktionen sowie eine Null-Prozent-Finanzierung über 36 Monate.