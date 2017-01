Das Jahr 2017 fängt gut an: Verkaufsoffener Sonntag in Buxtehude am 8. Januar - tolle Prozente bei "toom"

Buxtehude : Toom Baumarkt |

Im Buxtehuder Gewerbegebiet kann man am Sonntag ganz entspannt shoppen gehen

sb. Buxtehude. Offene Ladentüren finden Besucher am kommenden Sonntag, 8. Januar, von 13 bis 18 Uhr im Buxtehuder Gewerbegebiet Ostmoorweg. Viele der dort ansässigen Fachmärkte starten voller Elan ins neue Jahr und laden zu einem abwechslungsreichen Einkaufsbummel außer der Reihe ein.



Zwischen Weihnachten und Neujahr hatten viele Berufstätige ein paar Tage frei und haben die Gelegenheit unter anderem dazu genutzt, sowohl das Jahr 2016 Revue passieren zu lassen als auch Pläne für 2017 zu schmieden. Renovierungsarbeiten, eine neue Einrichtung, Investitionen in mediale Technik, aber auch gesundheitliche Aspekte wie erholsamer Schlaf stehen dabei in der Regel ganz oben auf der Prioritätenliste.



Zur Umsetzung dieser Ziele ist der verkaufsoffene Sonntag im Buxtehuder Gewerbegebiet Ostmoorweg einfach ideal. Nehmen Sie sich die Zeit für ausgiebige

Beratungsgespräche und sichten Sie in aller Ruhe das vielfältige Sortiment in den Fachgeschäften.



Bei den "toom"-Baumärkten mit Prozenten profitieren sb. Buxtehude. Kräftig sparen lässt sich am Sonntag bei den „toom“-Baumärkten in Buxtehude, Ostmoorweg 4 und Konrad-Adenauer-Allee 1. Beide Standorte sind beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr dabei und locken mit tollen Aktionen.



Zum einen erhalten Kunden, die an der Kasse die „toom“-Werbebeilage aus dieser WOCHENBLATT-Ausgabe vorzeigen, 15 Prozent Preisnachlass auf einen Artikel ihrer Wahl (Ausnahmen s. Beilage). Zum anderen lädt „toom“ derzeit zu der Sonderaktion „Reno-Winter“ ein. „Viele nutzen die Wintermonate zum Renovieren“, erklärt Buxtehudes Marktleiter Thies Jost. „Wir kommen diesem Trend entgegen, indem wir viele Angebote rund um die Wand- und Bodengestaltung bereithalten und intensiv und kompetent zu dem Thema beraten.“



In die Wohnwelten von "Christiansen Wohnen" eintauchen sb. Buxtehude. Der Fachmarkt Christiansen Wohnen an der Harburger Straße 80 lädt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in seine „Wohnwelten“ ein. Die von Fachleuten gestalteten Schaukabinen zeigen Einrichtungen in verschiedenen Stilrichtungen. Sie bieten Kunden viel Inspiration sowie die Möglichkeit, verschiedene Elemente neu miteinander zu kombinieren. Käufer profitieren am Sonntag von zahlreichen Aktionen.



Umbau bei Scholz Raumgestaltung pünktlich abgeschlossen sb. Buxtehude. Pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag sind die Umbauarbeiten bei Scholz Raumgestaltung in Buxtehude abgeschlossen. Aus diesem Anlass lädt das Team von der Harburger Straße 83 zum besonders günstigen Einkaufen ein. Bei der Aktion „21+4 Prozent“ gibt es 25 Prozent Preisnachlass auf viele hochwertige Artikel.

Die Geschäftsführer Detlef Lehr und Lutz Hönemann, Personalleiterin Susanne Bardenhagen und Filialleiter Detlev Winter freuen sich über das schicke neue Outfit von

Scholz Raumgestaltung in Buxtehude. Moderne Regalsysteme sorgen jetzt für einen perfekten Überblick, zudem wurde das Angebot neu geordnet. „Nutzen Sie den verkaufsoffenen Sonntag und lassen sich von unserem neuen Ambiente überraschen“, sagt Detlef Lehr.

Viele tolle Aktionen im Dänischen Bettenlager wd. Buxtehude. Auch das Dänische Bettenlager am Ostmoorweg beteiligt sich mit tollen Aktionen am verkaufsoffenen Sonntag.