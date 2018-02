Ein Bummel durch die Geschäfte: In Buxtehude finden Kunden besondere und erstklassige Produkte sowie hervorragenden Service

Noch ist es eher ein Geheimtipp, doch vom neuen AS Markt, der vor zwei Monaten neben dem Kino in Buxtehude, Bahnhofstraße 13, eröffnet hat, sind die Kunden begeistert. Von frischem Obst und Gemüse über orientalische Gewürze bis hin zu internationalen Spezialitäten halten die Geschäftsführer Erdogan Aslan und Olcay Aksungar mit ihrem Team eine große Auswahl bereit. Großen Zuspruch hat auch die Fleischtheke zum Beispiel mit Lamm, Jungbullenfleisch und Pute. Auch frischer Fisch wird dort angeboten.Ebenfalls mit einem umfangreichen und leckeren Fleisch- und Wurstsortiment und frischen Salaten wartet das Team der Schlachterei Bartsch in Nottensdorf, Alte Dorfstraße, auf seine Kunden. Das Team bietet auch Suppen und Fertiggerichte aus eigener Herstellung sowie einen professionellen Partyservice und Catering. Dafür nehmen Kunden auch gerne die sieben Kilometer Weg in Kauf, die Nottensdorf von Buxtehude entfernt ist.Wer auf der Suche nach ansprechender Frühlingsdekoration oder neuen Pflanzen ist, ist im Gartencenter Westenberg in Buxtehude, Birkenhain 19, genau an der richtigen Adresse. Egal ob Garten- oder Zimmerpflanzen, fertige Blumensträußen oder Dekorationsartikeln - das 18-köpfige Team berät freundlich und fachkundig rund um die Pflanzen und deren Pflege.Tipps und das richtige Bett für einen gesunden Schlaf finden Kunden im Fachgeschäft A&S Wasserbetten Zentrum in Buxtehude am Ostmoorweg. Dort können Interessierte in der großen Ausstellung nicht nur Wasserbetten, sondern auch diverse andere hochwertige Schlafsysteme testen und sich von den Profis umfassend beraten lassen.Weitere Themen im aktuellen Buxtehude-Magazin unter