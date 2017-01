Ein Tag der Vorfreude: Schulranzenmesse bietet eine große Auswahl und jede Menge Tipps zur Einschulung

Buxtehude : Büro Box |

Der erste Schultag ist ein herausragendes Ereignis im Leben eines Kindes und beschäftigt die Familien oft schon lange zuvor: Bei der zehnten Buxtehuder Schulranzenmesse in der Büro Box am Samstag, 14. Januar, 9 bis 15 Uhr, können sich die Familie mit den zukünftigen ABC-Schützen in netter Atmosphäre rundum informieren. Dort wird den Besuchern nicht nur ein schönes Ambiente für den ersten Einkauf für die Schule geboten, sondern auch eine Riesenauswahl an Schulbedarf, kompetente Ansprechpartner sowie ein tolles Rahmenprogramm.

Die Vorfreude auf die Einschulung wird noch größer, wenn sich Kinder ihren Schulranzen und eine Federtasche selbst aussuchen dürfen. Experten raten dazu, den Ranzen vor dem Kauf auszuprobieren, damit ein optimaler Sitz gewährleistet ist. Christiane Erber, Inhaberin der Büro Box, empfiehlt, sich beim Kauf unbedingt beraten zu lassen. „Unsere Kunden kommen aufgrund unserer guten und kompetenten Beratung von weit her, um einen passenden Ranzen für ihr Kind zu finden“, sagt sie.

Die Buxtehuder Schulranzenmesse bietet dafür die besten Möglichkeiten. Schwerpunkt sind ergonomische Schulranzen für die Schüler. Dies ist für die Erhaltung der Gesundheit der Kinder unbedingt erforderlich. Wer einen Ranzen auf der Schulmesse oder in der Büro Box kauft, wird umfassend und kompetent beraten. Das Team weist Eltern auf alle Kriterien hin, die beim Ranzenkauf eine Rolle spielen. Dazu gehören u.a. ein ergonomisch geformtes Rückenteil, das der Form der Wirbelsäule nachempfunden ist, Polster für den richtigen Sitz in der Mitte des Rückens sowie gepolsterte Tragegurte und das richtige Gewicht des Ranzens. Auf der Messe können sich Eltern zudem am Stand der Orthopädie-Praxis Dr. Siemsen in Buxtehude beraten lassen, worauf sie beim Kauf eines Ranzens achten sollten und den Wunschranzen unter orthopädicher und physiotherapeutischer Aufsicht gleich einmal probetragen lassen.

Die Geschäftsinhaber Christiane und Andreas Erber und ihr Team halten mehr als 400 Ranzen und Schulrucksäcke bereit, darunter besonders leichte Exemplare, die nur 800 Gramm wiegen. Zusätzlich stehen auf der Messe Experten der führenden Hersteller für Beratungsgespräche zur Verfügung. Auch hält die Büro Box superleichte Schulrucksäcke des Herstellers „ergobag“ bereit, die die Vorteile innovativer Trekking­rucksäcke und Schulranzen vereinen. Für ältere Schulkinder, insbesondere Viertklässler, die vor dem Schulwechsel stehen, gibt es in der Büro Box eine große Anzahl hochwertiger und trendiger Schultaschen.

Die Besucher dürfen sich auf besonders attraktive Messerabatte sowie auf ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Glücksrad und Kinderschminken freuen.

Ein Riesenspaß und eine schöne Erinnerung für Kinder und Eltern: Das Fachgeschäft Foto Schattke präsentiert sich mit seiner Selfi-Box, nimmt die Kinder vor Ort auf und verteilt Gutscheine für einen Fototermin am ersten Schultag. Die Sparkasse Harburg Buxtehude beteiligt sich mit einem Stand des Knax Clubs. Und die Schüler der Waldorfschule Apensen übernehmen das Catering und das Kinderschminken.

Die Verkehrswacht berät die kommenden ABC-Schützen über das richtige Verkehrsverhalten.



Schulranzenmesse

Samstag, 14. Januar, 9 bis 15 Uhr

Büro Box

Buxtehude

Harburger Straße 86

Tel.: 04161 – 71 40 97 + 98



Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 9 bis 18.30 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr