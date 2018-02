Einladung zum Ladies-Abend am 8. März 2018

„Wir haben attraktive Aussteller mit handmade-Produkten wie Taschen und Feuertonnen, auch Mode- und Magnetschmuck, Textilien, Kosmetik und Wohnaccessoires vor Ort. Die Aussteller kommen aus der Region z.B. aus Stade, Jork/Altes Land, Buxtehude.” freuen sich die Mitarbeiterinnen vom team baucenter. Für die Besucherinnen wird es Sekt, Weißwein und Softgetränke kostenlos geben. Die Damen können bummeln, shoppen, mit Freundinnen quatschen und einfach einen netten Abend haben. Die Idee dahinter ist, dass auch Damen in die große Ausstellung kommen und sehen was im team baucenter Stade alles angeboten wird. Auch eine neue Drückergarnitur kann ja zum Beispiel als Accessoire gelten und einen Raum optisch aufwerten. Es gibt Fliesen, Bodenbeläge, Sanitärobjekte - alles was das Herz begehrt. Neben den eindrucksvollen Ausstellern beantworten team baucenter Berater/innen natürlich auch Fragen zum Sortiment. Bringt gerne auch eure Freundinnen mit!