Weihnachten ist die Zeit der Freude und der Großzügigkeit. Aus diesem Grunde haben sich die Auszubildende des OBI Baumarktes in Hamburg Neugraben, Cuxhavener Str. 366, eine besondere Aktion ausgedacht.

Sie werden an den Adventsfreitagen und –samstagen von 10 bis 18 Uhr im OBI Markt Hamburg Neugraben einen weihnachtlichen Stand aufbauen, an dem sie gegen eine kleine Spende Waffeln und alkoholfreien Punsch ausgeben werden.

Den daraus resultierenden Betrag werden die Auszubildenden zu 100 Prozent an das Hospiz "Hamburger Süden" übergeben.“