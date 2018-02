Große E-Bike Roadshow bei Zweirad Tobaben am 1. + 2. März 2018

Ein toller Start in die Fahrradsaison

(cku) Von einer E-Bike-Roadshow bis zu Preisnachlässen bei Fahrrädern und Werkstattleistungen: Gleich mit mehreren attraktiven Aktionen für Radfahrer startet das Team von Zweirad Tobaben in Harsefeld an der Schulstraße in die Fahrradsaison. So dürfen sich die Kunden am Donnerstag und Freitag, 1. und 2. März, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf eine große E-Bike-Roadshow freuen: Der Kalkhoff-Elektrorad-Truck kommt mit vielen Neuheiten und tollen Angeboten nach Harsefeld. Interessierte können einfach vorbeischauen und die E-Bikes auf der Tobaben-Teststrecke Probe fahren. Eines der Highlights von Kalkhoff ist z.B. das E-Bike Rixe Bordeaux i7R Premium“ zum Aktionspreis von 2299,- statt 2799,- abzüglich 120 Euro Preisnachlass für Gutschein 1 aus der Anzeige vom vergangenen Samstag. Anschließend lädt das gesamte Zweiradteam noch bis Samstag, 17. März, zu Elekrorad-Aktionstagen ein.Darüber hinaus gibt es im Rahmen der Gutschein-Woche, die noch bis Donnerstag, 15. März, läuft, attraktive Preisnachlässe: Beim Kauf eines neuen E-Bikes ab einem Wert von 2.000 Euro spart der Käufer 120 Euro. Auf alle anderen Räder ab einem Kaufpreis von 399 Euro gibt es einen Preisnachlass von 30 Euro. Für Werkstattleistungen, ausgenommen ist die erste Inspektion und die von Tobaben-Team verbauten Teile, zahlen die Kunden nur 50 Prozent.• Weitere Infos unterund www.zweirad-tobaben.de