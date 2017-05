Große Fashion-Party: Das Modehaus Stackmann lädt zur Modenschau und Aktionen ein

Stackmann in Buxtehude, Lange Straße 39 bis 45, lädt ein zur großen "Fashion Party" am Freitag und Samstag, 26. und 27. Mai. An diesen beiden Tagen dreht sich im Modehaus bei zahlreichen Aktionen alles um das Thema „Einhorn“. Freuen Sie sich auf eine flippige Modenschau in der Accessoires-Welt am Freitag um 16 Uhr, sowie am Samstag um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr und auf viele weitere Aktionen für Groß und Klein in den Modewelten. Zum Beispiel können sich Kunden an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr die Haare in Regenbogenfarben bunt färben lassen und ihre neu gekaufte Longchamp Tasche mit ihren Initialen besticken lassen. Kinder dürfen sich über Helium-Luftballons und die Einhorn-Figuren einer Luftballon-Künstlerin freuen.

Mehrere DJs werden im ganzen Haus für "Fashion-Party-Stimmung" sorgen und für alle Leckermäuler gibt es Cupcakes, Zuckerwatte und Popcorn kostenlos (solange der Vorrat reicht). Auch das Parken im Stackmann Parkhaus ist an beiden Tagen kostenlos. Und Modefans aufgepasst: Bei der Fashion Party gibt es für alle Bonuscard-Kunden 20 Prozent Rabatt auf fast alles!