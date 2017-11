"Knallerpreise": "Red Friday" bei Media Markt in Buxtehude

Buxtehude : Media Markt |

wd. Buxtehude. Red Friday bei Media Markt in Buxtehude - eine ideale Möglichkeit, günstig tolle Weihnachtsgeschenke einzukaufen: Am Freitag, 24. November, hält das Team um Geschäftsführer Axel Meyer und Verkaufsleiter Marco Kieper-Lenz anlässlich des bundesweiten "Black Friday" eine Vielzahl an attraktiven Schnäppchen aus diversen Bereichen bereit. Dazu gehören zum Beispiel Smartphones und Fernseher, eine Playstation, Kaffeemaschinen und Rasierer, aber auch sehr interessante Angebote in den Bereichen Computer und Foto. "Zusätzlich zur bundesweiten Aktion haben wir speziell für das Buxtehuder Geschäft einige Produkte sehr günstig einkaufen können und geben diese Knallerpreise an unsere Kunden weiter", sagt Marco Kieper-Lenz. "Und weil unsere Farbe Rot ist, laden wir zum Red Friday und nicht zum Black Friday ein."