Mega-Abverkauf am Sonntag: Media Markt im Buxtehude gewährt Rabatte bis zu 50 Prozent

Buxtehude : Media Markt |

Zum Mega-Abverkauf lädt Media Markt, Lüneburger Schanze 17, am verkaufsoffenen Sonntag in Buxtehude ein. Von 13 bis 18 Uhr finden die Kunden dort in allen Bereichen zahlreiche Produkte mit einem Preisnachlass von bis zu 50 Prozent.