Modenschau für schöne Dessous: Tolles Event bei Marktkauf in Buxtehude

Buxtehude : Marktkauf |

Von Dessous, über Bademoden bis zur Damen­oberbekleidung: Zur dritten Modenschau im Marktkauf Buxtehude laden Organisatorin Beatrice Kietzmann, Inhaberin vom Fachgeschäft „Sie Dessous & mehr“, und Partner am Mittwoch, 2. November, 20 Uhr ein. Eintrittskarten gibt es für fünf Euro bei „Sie Dessous & mehr“ und bei Marktkauf.

„Die Stimmung ist jedes Mal super“, sagt Beatrice Kietzmann, die die Veranstaltung gemeinsam mit Barbara Funck vom Fachgeschäft „Funck Uhren & Schmuck“ auch moderiert. „Die Gäste dürfen sich wieder auf eine große Auswahl an schöner Wäsche, Sport-BHs und vieles mehr freuen.“ Im Trend liegen Blau- und Beerentöne sowie sexy „Bondage-Wäsche“, bei der es so aussieht, als werde der Busen von Bändern gehalten.

Neu dabei sind Bettys Boutique mit Damen­oberbekleidung und die Brillen-Lounge mit modischen Brillen. Das Team von „Funck Uhren & Schmuck“ stattet die Models mit traumhaften Schmuck aus und Barbara Funck wird die Schmuckstücke selbst erklären. Geschminkt und gestylt werden die Models vom Team „Fachwerk Kosmetik & Frisuren“.

Eine Besonderheit der Modenschau: Es sind sieben echte Kundinnen mit ganz normalen Figuren, die sich auf dem Laufsteg präsentieren. „Von Kleidergröße 36 bis 52 ist alles dabei, und die Frauen laufen alle richtig toll“, sagt Beatrice Kietzmann. Jedes Model läuft fünf bis 15 Mal über den Laufsteg, so dass die Zuschauer eine große Auswahl zu sehen bekommen. „Je später der Abend, desto raffinierter wird auch die Wäsche sein“, verspricht Beatrice Kietzmann.

Das Team von Marktkauf sorgt für Fingerfood und Getränke und unterstützt die Organisatorin, wo immer es nötig ist. „Der Hausmeister von Marktkauf ist ein echter Schatz und der Geschäftsleiter Hauke Scheepker sowieso“, sagt Beatrice Kietzmann. Leckere Dips kommen vom Tee-Geschäft „et ceTEEra“ und Firma Schattke stellt eine Selfibox auf. Außerdem gibt es eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen.