Neu im A&S Wasserbettenzentrum Buxtehude: Technogel®-Schlafsysteme werden mit Aktionstagen eingeführt

Exklusiven Schlafkomfort erleben: Zu drei tollen Technogel®-Aktionstagen lädt das A&S Wasserbettenzentrum in Buxtehude ein. Von Donnerstag bis Samstag, 4. bis 6. Januar, je 10 bis 18 Uhr, können Interessierte das innovative Schlafsystem bei Prosecco, Chianti und Cappuccino in der Ausstellung entspannt und ausgiebig testen.Neben dem Team vom A&S Wasserbettenzentrum berät der Tüv-zertifizierte Schlafexperte Soeke Schumann von Technogel® über die Vorzüge des Schlafsystems. Weil der Hersteller aus Italien kommt, erhalten Besucher mit italienischer Anmutung (z.B. mit italienischer Flagge auf der Wange oder Urlaubsfotos) zusätzlich zu den Aktionspreisen einen Rabatt von 25 Prozent auf Technogel®-Kissen.Mit Technogehat A&S als Spezialist für Wasserbetten und Gel-Schlafsysteme einen weiteren hochwertigen Hersteller ins Programm genommen und ist damit der einzige Händler in Norddeutschland, der die gesamte Technogel®-Schlafsystem-Palette inklusive der Vive Premiumkollektion zum Probeliegen anbietet.Im TV wurden sie als "Wundermatratzen" beschrieben (siehe Film bei Youtube https://www.youtube.com/watch?v=xflxjZ0m3rU&t=61s oder Link auf der website von A&S Wasserbetten www.as-wasserbetten.de ). So weit will der Hersteller nicht gehen, aber Technogel®-Matratzen haben besondere Fähigkeiten, die eine gesunde Nachtruhe fördern. Man muss es fühlen, um es zu glauben. Probieren Sie es aus: ab sofort bei A&S in Buxtehude.