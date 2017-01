Räumungsverkauf bei „Idee-Möbel“ in Buxtehude

Schöne Möbel zu günstigen Preisen

Qualität aus massivem Holz bietet das Möbelfachgeschäft „Idee Möbel“ in der Straße Alter Postweg 6 in Buxtehude auch am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Januar, zwischen 13 und 18 Uhr. Dazu dürfen sich Kunden aufgrund eines Räumungsverkaufs auf bis zu 50 Prozent reduzierte Aktionspreise freuen. Durch die vielfältige Auswahl unterschiedlicher Materialien und Möbel wird jeder Besucher bei „Idee Möbel“ fündig. „Auch am verkaufsoffenen Sonntag bieten wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Ware und eine fachkundige Beratung“, sagt Geschäftsführer Horst Helmcke.Den Räumungsverkauf gebe es in erster Linie, weil die Zukunft des Fachgeschäftes ungewiss sei. „Auf die Wertigkeit von Massivholz wird nicht mehr so viel Wert gelegt wie früher. Es kann also sein, dass wir in diesem Jahr unser Sortiment wechseln oder den Standort sogar schließen“, informiert Helmcke. Darum sei Interessierten die Möglichkeit, sich am verkaufsoffenen Sonntag noch einmal ausgiebig umzuschauen, dringend empfohlen.