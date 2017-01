Räumungsverkauf vor Umbau: Große Schnäppchenjagd am Sonntag beim Baufachzentrum Hasselbring in Buxtehude

Buxtehude : Baufachzentrum Hasselbring |

sb. Buxtehude. Zur großen Schnäppchenjagd lädt das Baufachzentrum Hasselbring in Buxtehude, Ostmoorweg 41, ein, wenn sich am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Januar, von 13 bis 18 Uhr die Türen des Marktes öffnen. Denn das Team der beiden Betriebsleiter Wilfried Allers und Thomas Blank veranstaltet einen großen Räumungsverkauf. Hintergrund ist ein bevorstehender Umbau, für den dringend Platz benötigt wird.



„Insbesondere in den Bereichen Fliesen, Laminat und Kamine haben wir am Sonntag den Rotstift deutlich angesetzt“, sagt Prokurist Marco Hartlef.

„Attraktive Rabatte gibt es allerdings nicht nur dort, sondern quer durch das Sortiment.“



Ende Januar soll der Umbau beginnen und pünktlich zum Saisonbeginn Ende März abgeschlossen sein. „Unter anderem entstehen ein Shop für die hochwertigen Gartengeräte der Marke Stihl-Viking sowie ein Shop für die beliebten Weber-Grills“, sagt Hartlef. Zudem sollen in Zukunft in Buxtehude auch Düngemittel, Pflanzenschutzprodukte und Erden zum Sortiment gehören. Der Verkauf geht während des Umbaus weiter.