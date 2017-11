Rund um Zuchtperlen: Juwelier Brunckhorst in Buxtehude lädt zum "Perlen"-Sonntag ein

Buxtehude : Juwelier Brunckhorst |

Wem zur seinem Perlenschmuck noch ein schönes Teil fehlt oder wer sich schönen Perlen zulegen möchte, der sollte am verkaufsoffenen Sonntag, 4. November, 13 bis 18 Uhr, in Buxtehude das Fachgeschäft Juwelier Brunckhorst, Lange Straße 23, besuchen. Dort bietet das Team einen Preisnachlass von zehn Prozent auf den gesamten Perlenschmuck. Die Auswahl ist groß und reicht von der klassischen Akoya-Zuchtperle über Südsee- und graue Tahitiperlen bis zu Süßwasserperlen mit bizarren Formen und in verschiedenen Farben. Eine Besonderheit sind gravierte Perlen in hellen und dunklen Tönen. Auch beim Preisrätsel dreht sich alles um die Perle: Zu gewinnen gibt es eine Süßwasserperlenkette, Ohrstecker mit roséfarbenen Perlen sowie ein Perlenarmband mit Amethysten.