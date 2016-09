Schnäppchenaktion bei Sie Dessous und mehr in Buxtehude

Tolle Schnäppchen gibt es am verkaufsoffenen Sonntag, 2. Oktober, 13 bis 18 Uhr, bei „Sie Dessous und mehr“ in Buxtehude, Bahnhofstraße 17. „Wir platzen aus allen Nähten und brauchen Platz für die neue Ware“, sagt Inhaberin Beatrice Kietzmann. Daher bietet das Team Preisnachlässe von bis zu 50 Prozent an.

Beatrice Kietzmann und ihre Mitarbeiterin Monika Lünsmann nehmen sich Zeit, um jede Kundin kompetent zu beraten. „Ein gut sitzender BH stützt die weibliche Brust von unten und belastet nicht den Schulterbereich“, erklärt Beatrice Kietzmann. „Außerdem tragen viele Frauen eine falsche Größe.“ Abgesehen davon, dass das zu gesundheitlichen Beschwerden führen kann, fühlt sich jede Frau mit einem optimal sitzenden BH auch wohler.