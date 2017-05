Mit guten Freundinnen lässt es sich am schönsten shoppen: Frauen, die beim Late Night Shopping am Freitag, 5. Mai, mit zwei Freundinnen bei Schuh Armbruster in der Langen Straße einkaufen, bekommen das dritte Paar Schuhe geschenkt. „Bei unserer Auswahl an Damenschuhen ist es kein Problem, dass jede aus dem Trio ein schönes Paar findet“, versichert Marion Siemers, als Gebietsleiterin in der Region Niedersachsen, Schleswig Holstein und Hamburg für insgesamt 22 Filialen und damit auch für das neue Geschäft an der Langen Straße zuständig. Egal, ob Pumps, Sneakers oder Stiefelletten - Schuh Armbruster hält die neuesten Trends verschiedenster Hersteller bereit: Neben der beliebten Eigenmarke Boxx finden Kundinnen dort auch angesagte Marken wie z.B. Tamaris, S. Oliver, Marco Tozzi, Mustang, Gabor, Jenny Ara, Ecco und viele mehr.Wer möchte, kann sich über das umfassende Sortiment vorab im virtuellen Schaufenster des Geschäfts in Internet unter www.schuharmbruster.de anschauen. „Wir bieten auch ‚klick and collect‘ sowie den Online-Einkauf über unseren webshop ‚shoes now‘ an“, sagt Marion Siemers. Schuh Armbruster an der Langen Straße ist nach dem Laden an der Bahnhofstraße das zweite Geschäft in Buxtehude. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 19 Uhr, samstags von 9.30 bis 18.30 Uhr.