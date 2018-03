Sehr zufriedene Kunden

"Autowäscher mit einem eigenen Betrieb zu werden, war schon immer mein Traumjob", sagt Rasu Nagarasa, wenn er gefragt wird, wie er in der Branche mit einer eigenen Autowaschanlage Fuß gefasst hat. Im Juni 2013 wagte der Inhaber des Pkw-Reinigungsbetriebes "Car Wash Neu Wulmstorf" den Schritt in die Selbstständigkeit. Inzwischen beschäftigt Nagarasa drei Festangestellte.Seit dem Jahr 1983 wohnt Rasu Nagarasa mit seiner Familie in Neu Wulmstorf. Mit dem Standort seines Betriebes an der Liliencronstraße 9 ist er sehr zufrieden, seine hervorragenden Leistungen haben sich mittlerweile weit herumgesprochen. Denn: Wer mit dem Pkw zu Rasu Nagarasa und seinem hochmotivierten Team fährt, weiß, dass der Wagen gereinigt wird, bis er vor Sauberkeit blitzt.Für seine Kunden hält Rasu Nagarasa ein Gesamtpaket bereit: Ein komplettes Waschprogramm mit Vorreinigung, Waschstraße und Polieren inklusive freier Staubsaugernutzung gibt es bei „Car Wash Neu Wulmstorf“ jetzt für günstige 11 Euro - bei diesem Wetter ein Angebot, das niemand ausschlagen kann.Car Wash Neu WulmstorfLiliencronstraße 9